Москвичам рассказали о реставрации усадьбы XIX века в центре столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Большая Полянка Карта всех событий

Объект культурного наследия — усадьбу 1870 года постройки на улице Большая Полянка в центре Москвы, капитально отремонтируют. Об этом сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов в среду, 26 января.

Он отметил, что историческое здание является основным украшением района. По этой причине главная задача реставраторов — максимально сохранить архитектурный облик усадьбы.

— Памятник ждет комплексная реставрация, в ходе которой ему вернут исторический облик. Особое внимание специалисты уделят архитектурному декору здания, в том числе элегантным наличникам, пилястрам с коринфскими капителями, аттикам и карнизам, — заявил руководитель ведомства.

Так, например, в ходе работ специалисты обновят декоративные элементы на внешних стенах над карнизом и цоколем, установят козырьки, заменят каменную ограду и восстановят чугунные ворота.

Председатель Мосгорэкспертизы Анна Яковлева добавила, что проектом предусмотрен как внутренний, так и внешний ремонт здания.

По ее словам, на крыше усадьбы поменяют покрытие, систему водостока, дымовые трубы и слуховые окна. Также реставраторы обновят стены, потолки, лестницы и своды Монье, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что доходный дом 1914 года постройки в Центральном административном округе (ЦАО) города капитально отремонтируют.