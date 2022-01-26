Число заболевших коронавирусом детей увеличилось в 14 раз в столице

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Число заболевших коронавирусной инфекцией детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду, 26 января.

В ведомстве отметили, что количество заболевших выросло с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. При этом уровень госпитализаций увеличился в 10 раз. В настоящее время этот показатель составляет 120 детей в сутки.

— Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение из-за других заболеваний, — заявили в пресс-службе.

При этом за две недели в пять раз увеличилось число заболевших коронавирусом и ОРВИ среди несовершеннолетних.

— С учетом особенностей нового штамма «омикрон», который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90 процентов заболевших COVID-19 и ОРВИ, — добавили в департаменте.

По этой причине москвичам лучше перенести на более поздние даты плановые визиты в поликлинику, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступают в силу с 26 января.