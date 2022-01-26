Победитель шоу «Голос. Дети» перенес три операции и передвигается с помощью аппарата Илизарова

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Победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данил Плужников испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за них ему пришлось бросить учебу в училище эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных и сосредоточиться на лечении.

Из-за болей в тазобедренных суставах юноша обратился за медицинской помощью и уже перенес три операции. Также музыканту приходится передвигаться с помощью аппарата Илизарова.

— День назад мы вернулись из Кургана, это далеко не первая наша операция. Уже третья по счету в этом направлении начиная с сентября прошлого года. Едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Все очень сложно, непрогнозируемо и долго, — рассказала его мама Ирина Плужникова в интервью КП.

Она отметила, что исполнителю предстоит долгий период реабилитации. Из-за этого он не может сосредоточиться на учебе и взял академический отпуск. После восстановления он хочет продолжить музыкальную карьеру и надеется в сентябре приступить к обучению, но все зависит от времени реабилитации.

В последнее время музыкант перестал появляться на телевидении. Оказалось, что его не приглашают в музыкальные программы, а обсуждать свой диагноз в эфире он не желает.

— Года три как нет никакой связи с телевидением. Данила никуда не звали. Точнее, его с радостью приглашают на шоу «Пусть говорят», когда речь идет о людях с инвалидностью, но петь не зовут. К сожалению. Ни на новогодние огоньки, никуда. Поэтому на «Пусть говорят» мы не ходим, — отметила Ирина Плужникова.

Накануне дочь другой звезды, актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогерша Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки обнаружились проблемы с речью. Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram.