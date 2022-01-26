Автоэксперт объяснил, как продлить срок службы шипованной резины

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Уберечь шипы на зимней резине можно с помощью правильного ухода. Шипы на шинах дольше прослужат, если перед интенсивным использованием их как следует «обкатать». Об этом в среду, 26 января, рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Он отметил, что обкатку необходимо производить на заснеженной трассе, асфальте или льду. От покрытия зависят скорость и количество километров. Так, на трассе стоит проехать 800–1000 километров на скорости не более 100 километров в час. На асфальте и льду — 500–700 километров на скорости 80 километров в час. Также не стоит слишком часто резко тормозить или разгоняться. Из-за этого шипы могут вылететь из своих гнезд.

— Еще один лайфхак — грамотное хранение шипованной резины, что, безусловно, продлевает ее ресурс. Сохранить форму и качество покрышек поможет сухое темное помещение с уровнем влажности не более 50–60 процентов и температурой плюс 10–20 градусов перед размещением на хранение, — рассказал он агентству «Прайм».

Перед отправкой на хранение стоит шины промыть, просушить, вытащить из протектора все лишние элементы, проверить резину на наличие дефектов или повреждений. Если они есть, то их следует устранить.

Установку резины нужно доверить профессионалам. Во время эксплуатации Рязанов советует регулярно следить за давлением в шинах и периодически переставлять покрышки между осями авто. Дошиповку (замену старых истершихся шипов на новые — прим. «ВМ») эксперт рекомендует производить каждые три сезона — за 2–3 месяца до начала эксплуатации.

В октябре эксперты рассказали, какие зимние шины популярны в Московском регионе. Отмечается, что в Москве и Московской области водители чаще выбирают шипованную зимнюю резину: на долю этого типа шин приходится 52 процента спроса. А на долю нешипованных зимних шин — 48 процентов.