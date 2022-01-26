Интервалы движения трамваев в столице не превысили четырех минут в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Интервалы движения транспорта на 75 процентах участков трамвайных путей в столице составили менее четырех минут в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 января.

В ведомстве отметили, что таких показателей удалось добиться за счет обновленного парка транспортных средств. Так, за последние пять лет город закупил 461 современный трамвай.

— Добавлено 30 тысяч новых пассажирских мест. Благодаря контрактам жизненного цикла техника находится под полным контролем 24 на 7 — сервисным обслуживанием и ремонтом занимается производитель в течение 30 лет, что убрало проблемы с выходом транспорта на линии, — заявили в пресс-службе.

При этом интервалы движения трамваев в Сиднее составляют восемь минут, в Париже — 9,5 минуты, а в Гонконге — 10,5 минуты. Таким образом, столичный транспорт является одним из самых быстрых в мире.

В Дептрансе добавили, что в 2022 году специалисты планируют капитально отремонтировать 70 процентов трамвайных путей.

— Кроме того, в планах обновить в 2022 году 20 стрелочных переводов, около 90 километров контактной сети и питающих кабелей — все это позволит еще улучшить движение трамваев в Москве, — говорится в сообщении.

В столичном наземном транспорте работают бесплатные пересадки внутри одного маршрута. Воспользоваться ими можно после привязки карты «Тройка» к личному кабинету приложения «Метро Москвы» и разово заплатить 46 рублей за проезд.