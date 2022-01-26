Наталья Сергунина рассказала о новой функции для предпринимателей на портале mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В сервисе «Мои платежи» на столичном портале mos.ru появилась возможность не только искать счета, но и сразу оплачивать их. Об этом в среду, 26 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуются уже более 400 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета, — рассказала она.

По ее словам, благодаря новой функции оплачивать счета можно в любое время через корпоративный кабинет. В разделе «Мои платежи» предприниматели могут найти и сразу же оплатить более трех тысяч видов счетов за разные виды услуг.

Так, например, есть возможность арендовать нежилые помещения, относящиеся к объектам культурного наследия. Воспользоваться новой услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с корпоративным кабинетом на портале.

Уточняется, что для поиска нужных счетов в корпоративном кабинете организации должны быть указаны ИНН и КПП. Это позволит пользоваться новой функцией в полном объеме. В том числе оплачивать счета по уникальному идентификатору начисления (УИН).

До этого стало известно, что более пятидесяти тысяч запросов принял и обработал голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва». При этом ассистент ответил на 78 тысяч обращений.