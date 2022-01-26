Стартовал прием заявок на Всероссийскую олимпиаду вожатых

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Стартовала регистрация на участие в VIII Всероссийской олимпиаде вожатых. Об этом сообщила заместитель гендиректора Мосгортура Юлия Силенко в среду, 26 января.

Победитель соревнования станет обладателем почетного звания «Лучший вожатый России», а также получит подарки.

В конкурсе могут принять участие вожатые старше 18 лет, которые проработали в детских лагерях не менее трех смен. Отправить заявку можно до 13 февраля. После этого с участками проведут собеседование, в ходе которого попросят предоставить рекомендательное письмо от учебного заведения, молодежной организации и других учреждений.

— Профессия вожатого — это хороший старт карьеры, причем не только для педагогов. Работа вожатым позволяет развить гибкие навыки и раскрыть творческие способности. Поэтому мы видим, как с каждым годом растет интерес к вожатскому движению и конкурсам профессионального мастерства, — отметила замглавы ведомства.

Уточняется, что заочный этап олимпиады состоится с 1 марта по 3 апреля. Финал пройдет в подмосковном детском лагере «Радуга». С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

24 декабря сообщалось, что в четвертый раз прошел всероссийский конкурс Российского движения школьников «Лига вожатых» под девизом «Зажигаем детские сердца». На конкурс было подано 7506 заявок из 84 регионов — почти вдвое больше, чем в прошлом году.