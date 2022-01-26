Астрологи назвали топ-5 трудоголиков по знаку зодиака

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Работают в жизни представители каждого знака зодиака, но лишь некоторые из них с головой погружаются в нее и не любят отдыхать. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые уделяют работе больше всего внимания.

Овен

Овны привыкли побеждать и все контролировать. Им кажется, что без их участия все развалится, поэтому даже на отдыхе они постоянно думают о работе. Они стремятся получить как можно больше впечатлений, забраться повыше по карьерной лестнице, увидеть множество достопримечательностей на отдыхе. Предпочитают активный отдых и ненавидят безделье.

Козерог

Козероги не могут усидеть на месте — им постоянно нужно чем-то заниматься, даже во время домашних дел, которые они умудряются совмещать с полезными хобби. Окружающие, глядя на них, задумываются: «На что я трачу время?». При этом представителям этого знака зодиака необходимо забыть обо всем и расслабиться, хоть иногда, но это получается с трудом.

Стрелец

Стрельцы обладают кипучей энергией, которой заражают всех вокруг. Также они любят все контролировать, поэтому просто не позволяют себе лениться. Заставить их отдохнуть — непростая задача. Для этого необходимо спланировать заранее, сколько часов они готовы потратить на отдых.

Дева

С присущей этому знаку педантичностью и внимательностью Девы привыкли анализировать все происходящие события, разбирать причинно-следственные связи и из-за этого их мозг всегда в работе. Даже на отдыхе или во сне они продолжают решать вопросы и обдумывать проблемы.

Близнецы

Близнецы не могут долго прожить без общения с другими людьми. Они не получают удовольствия от отдыха наедине с собой — представители этого знака хотят общения, новых эмоций и впечатлений. Поэтому они будут разговаривать с людьми, даже игнорируя намеки собеседника о нежелании общаться, передает Пятый канал.

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