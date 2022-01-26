Названы пять имен, которые носят самые гулящие мужчины

Кадр из сериала «Измены»

Эксперт по именам назвал пять мужских имен, обладатели которых чаще остальных «ходят налево».

Красивое и простое имя Иван — одно из самых распространенных в России. Но именно его носят «прожженные ходоки», заявил эксперт. Романтические приключения для этих мужчин — желанное удовольствие, они постоянно находятся в поиске, зачастую просто из «спортивного интереса» или из мести партнерше. Несмотря на то, что Иваны, как правило, любят свои семьи и стараются сохранить брак, от интрижек на стороне они отказаться не могут.

Василии — настоящие герои-любовники. Их энергии хватит на многих красавиц, и каждая из них будет убеждена, что она единственная и неповторимая. Носители этого имени очень галантны, умеют красиво ухаживать и всегда приходят на помощь. Своим рыцарским поведением они добиваются доверия женщин, после чего те легко падают к ним в объятия.

Мужчина, которого зовут Андреем, обладает множеством достоинств — он статен и даже если не красив, то притягателен. Все дело в уверенности в себе и врожденном чувстве независимости. Он мгновенно решает проблемы, твердо стоит на своем и проявляет себя как настоящий брутал. Но стоит возлюбленной поставить под сомнение его мужественность — он обязательно отомстит. Удары по самолюбию Андрея часто приводят его в постель к новой даме, которая не критикует, а восхищается им.

Дмитрии — ветреные и влюбчивые натуры. Они любят находиться в компании привлекательных женщин, умеют поддержать разговор, ласково посмотреть, сделать правильный комплимент. С ними дамы чувствуют себя особенными, в них просыпается уверенность в себе. Поэтому Дмитрий с легкостью очаровывает даму, а после недолгого романа еще и умеет «красиво» с ней расстаться.

Мужчина с именем Петр всегда готов к новому знакомству и постоянно ищет внимания представительниц прекрасного пола, даже если он женат или долгое время состоит в отношениях. Его сексуальная энергия не знает границ — он настоящий эротоман, которому постоянно не хватает разнообразия. Поэтому в телефонной книжке Петра много номеров, и она регулярно пополняется. Перевоспитать его невозможно. Придется или смириться с тем, что партнер неверен, или расстаться с ним, передает Пятый канал.

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