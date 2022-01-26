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Названы пять имен, которые носят самые гулящие мужчины

Юлия Курганова

Общество
Названы пять имен, которые носят самые гулящие мужчины
Кадр из сериала «Измены»

Эксперт по именам назвал пять мужских имен, обладатели которых чаще остальных «ходят налево».

Красивое и простое имя Иван — одно из самых распространенных в России. Но именно его носят «прожженные ходоки», заявил эксперт. Романтические приключения для этих мужчин — желанное удовольствие, они постоянно находятся в поиске, зачастую просто из «спортивного интереса» или из мести партнерше. Несмотря на то, что Иваны, как правило, любят свои семьи и стараются сохранить брак, от интрижек на стороне они отказаться не могут.

Василии — настоящие герои-любовники. Их энергии хватит на многих красавиц, и каждая из них будет убеждена, что она единственная и неповторимая. Носители этого имени очень галантны, умеют красиво ухаживать и всегда приходят на помощь. Своим рыцарским поведением они добиваются доверия женщин, после чего те легко падают к ним в объятия.

Мужчина, которого зовут Андреем, обладает множеством достоинств — он статен и даже если не красив, то притягателен. Все дело в уверенности в себе и врожденном чувстве независимости. Он мгновенно решает проблемы, твердо стоит на своем и проявляет себя как настоящий брутал. Но стоит возлюбленной поставить под сомнение его мужественность — он обязательно отомстит. Удары по самолюбию Андрея часто приводят его в постель к новой даме, которая не критикует, а восхищается им.

Дмитрии — ветреные и влюбчивые натуры. Они любят находиться в компании привлекательных женщин, умеют поддержать разговор, ласково посмотреть, сделать правильный комплимент. С ними дамы чувствуют себя особенными, в них просыпается уверенность в себе. Поэтому Дмитрий с легкостью очаровывает даму, а после недолгого романа еще и умеет «красиво» с ней расстаться.

Мужчина с именем Петр всегда готов к новому знакомству и постоянно ищет внимания представительниц прекрасного пола, даже если он женат или долгое время состоит в отношениях. Его сексуальная энергия не знает границ — он настоящий эротоман, которому постоянно не хватает разнообразия. Поэтому в телефонной книжке Петра много номеров, и она регулярно пополняется. Перевоспитать его невозможно. Придется или смириться с тем, что партнер неверен, или расстаться с ним, передает Пятый канал.

Названы самые гулящие мужчины по знаку зодиака. Знак зодиака, под которым человек родился, во многом определяет и то, каким он будет в семейной жизни. Астрологи назвали самых гулящих мужчин по гороскопу.

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