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«Так вышло»: Игорь Саруханов развелся в шестой раз

Георгий Соланович

Общество
«Так вышло»: Игорь Саруханов развелся в шестой раз
Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз. По словам самого исполнителя, супруги расстались без шума и ссор, без дележки имущества — у пары просто остыли чувства друг к другу.

— Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком — интеллигентном дружеском разводе, — сообщил музыкант в интервью Пятому каналу.

Бывшая жена Саруханова находится в Сочи и уже нашла себе нового мужа. Дети проживают вместе с матерью, однако, по словам Саруханова, регулярно видятся с отцом.

Артисту 65 лет. Он не исключает, что женится в седьмой раз. По его мнению, у него много поклонниц, а творческая профессия требует много эмоций и чувств, и Саруханов находится в их постоянном поиске.

— Мужчина любящий и щедрый на эмоции, тем более музыкант. Ему всегда нужна муза, чтобы творить, — передает слова певицы Леси Ярославской Пятый канал.

Свой 64-й день рождения музыкант праздновал в самоизоляции. Он заявил, что большую часть времени на даче занимается домашними делами или работает над новым альбомом.

25 января певица Слава призналась, что разъехалась со своим гражданским супругом — предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара состоит в отношениях почти 20 лет, у них есть общая дочь Антонина.

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