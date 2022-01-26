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Роспотребнадзор опечатал кальянную в центре Москвы за нарушение антиковидных мер

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор опечатал кальянную в центре Москвы за нарушение антиковидных мер
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большой Спасоглинищевский переулок Карта всех событий

Заведение «Москальян» в районе Басманный в центре столицы опечатали из-за грубых нарушений требований по коронавирусу. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы в среду, 26 января.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили, что сотрудники заведения игнорируют правила ношения защитных масок на рабочем месте, а также не дезинфицируют помещения и поверхности.

Помимо этого, кальянная работала в нарушение запрета на курение кальянов в общественных местах, который ввел мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта 2020 года.

— В связи с выявленными нарушениями помещение кальянной было опечатано. Организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, — говорится в сообщении.

Кальянная находится в Большом Спасоглинищевском переулке.

Видео: Оперштаб Москвы

Ранее сообщалось, что торговый комплекс «Каширский двор» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса. В ходе проверки стало известно, что посетители и сотрудники торгового комплекса находились на его территории без средств индивидуальной защиты. Кроме того, инспекторы выявили случаи неправильного ношения масок — на подбородке.

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