Роспотребнадзор опечатал кальянную в центре Москвы за нарушение антиковидных мер
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Заведение «Москальян» в районе Басманный в центре столицы опечатали из-за грубых нарушений требований по коронавирусу. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы в среду, 26 января.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили, что сотрудники заведения игнорируют правила ношения защитных масок на рабочем месте, а также не дезинфицируют помещения и поверхности.
Помимо этого, кальянная работала в нарушение запрета на курение кальянов в общественных местах, который ввел мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта 2020 года.
— В связи с выявленными нарушениями помещение кальянной было опечатано. Организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, — говорится в сообщении.
Кальянная находится в Большом Спасоглинищевском переулке.
Ранее сообщалось, что торговый комплекс «Каширский двор» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса. В ходе проверки стало известно, что посетители и сотрудники торгового комплекса находились на его территории без средств индивидуальной защиты. Кроме того, инспекторы выявили случаи неправильного ношения масок — на подбородке.