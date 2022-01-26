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«Ни в каком качестве»: Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях

Полина Долганова

Политика
«Ни в каком качестве»: Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
Фото: Администрация президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 26 января, заявил, что высказывания об Украине являются его личным мнением и он не планирует занимать никакие федеральные должности.

— Это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком. Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве: ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также добавил, что Россия должна защищать свою безопасность, как было в ситуации с терроризмом в Сирии.

Накануне Кадыров заявил, что «на месте президента России Владимира Путина он давно бы забрал территорию Украины», отправил бы туда военных и «навел бы порядок». Видео с заявлением чеченского лидера появилось на странице председателя парламента республики Магомеда Даудова в Instagram. Он добавил, что целью Штатов является размещение новой базы у российских границ, а Киеву Вашингтон не желает ничего хорошего. В том случае, если жители Украины самостоятельно не могут противостоять влиянию с Запада, вопрос нужно решать в России, заключил политик.

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