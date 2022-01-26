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Мать Ольги Бузовой объяснила, почему не ждет внуков

Ирина Игнатенко

Общество
Мать Ольги Бузовой объяснила, почему не ждет внуков
Фото: Instagram/buzova86

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой рассказала, что не собирается торопить дочь с рождением детей. По ее словам, это неэтично, и родители не должны давать детям советы в этом вопросе.

— Внуки — это же не собака, которую заводят для бабушек и дедушек, чтобы они не чувствовали себя одинокими и кому-то могли отдавать свою нерастраченную любовь. Я ни разу детям не говорила, чтобы они рожали мне внуков. Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы, — отметила она в комментарии ФАН.

Она отметила, что ее дочери вместе со своими партнерами должны принять это важное решение о рождении ребенка, а обсуждать эту тему с родителями не стоит.

Ирина Бузова отметила, что и сама не готова становиться бабушкой. По ее словам, у нее есть интересная работа, замечательные друзья, интересное хобби, любимые путешествия и она не готова уделять много времени внукам.

Ранее мать Ольги Бузовой раскритиковала противников вакцинации. Она отметила, что в этом вопросе необходимо полагаться на мнение профессионалов. Также она предложила антипрививочникам проходить лечение за свой счет.

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