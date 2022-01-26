Москвичи поддержали идею обновления спорткомплекса «Авангард»

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Посвященное ремонту стадиона «Авангард» голосование завершилось на портале «Активный гражданин». Большинство или 82 процента горожан поддержали обновление спортивного объекта.

При этом пять процентов высказались против благоустройства, а еще 12 — доверили этот вопрос специалистам.

В рамках ремонт стадиона «Авангард»1954 года постройки на шоссе Энтузиастов планируется установить площадки для детских игр, волейбола, баскетбола, бадминтона и настольного тенниса. Здесь же оборудуют зону для воркаута.

Также в ходе работ специалисты сохранят и восстановят исторические объекты и обновят входную группу, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

25 января стало известно, что голосование за благоустройство Ленинского проспекта в столице завершилось на портале «Активный гражданин». Почти 172 тысячи горожан оценили предложенные идеи по модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий. Так, например, за ремонт пешеходных зон положительно высказались 79 процентов пользователей сервиса, а за обновление сквера у Городской клинической больницы имени Пирогова — 76 процентов.