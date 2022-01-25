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Активные москвичи одобрили проект благоустройства Ленинского проспекта

Виктория Сикерина

Город
Активные москвичи одобрили проект благоустройства Ленинского проспекта
Фото: Pexels
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Голосование за благоустройство Ленинского проспекта в столице завершилось на портале «Активный гражданин». Почти 172 тысячи горожан оценили предложенные идеи по модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий.

Так, например, за ремонт пешеходных зон положительно высказались 79 процентов пользователей сервиса, а за обновление сквера у городской клинической больницы имени Пирогова — 76 процентов.

С подробностями проведенного голосования можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

В конце декабря мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что специалисты планируют начать в 2022 году благоустройство головного участка Ленинского проспекта — от Садового кольца до Университетского проспекта. Глава города отметил, что летом 2021 года строители завершили реконструкцию периферийного участка магистрали — от улицы Кравченко до Московской кольцевой автодороги. По словам главы города, модернизация Ленинского проспекта необходима для создания комфортных условий для пребывания горожан и туристов.

Так, Сергей Собянин отметил, что власти планируют создать на проспекте буфер из деревьев и кустарников, который будет разделять пешеходную и проезжую зоны. При этом число полос для транспортного движения не сократится.

24 января активные горожане оценили предложения по ремонту магистрали и прилегающих к ней территорий: парков «Берег реки Сходни», «Долина реки Химки» и других. Всего в голосовании приняли участие более 171 тысячи жителей столицы.

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