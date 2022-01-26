Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, какие продукты помогают защититься от тромбоза

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказала, какие продукты помогают защититься от тромбоза
Фото: Werner Heiber / Pixabay

Витамин С является отличной профилактикой тромбоза — смертельного заболевания, которое может возникнуть как осложнение от коронавируса. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

— Для того чтобы профилактировать тромбозы, нам нужно иметь у себя дома источники витамина C: витамин C является хорошим разжижающим средством, — уточнила она.

По словам эксперта, нужный витамин содержат все цитрусовые, шиповник и черная смородина. Также профилактикой тромбоза послужат ананасы — они содержат в себе фермент бромелайн, обладающий противовоспалительным эффектом. Также от коронавирусных осложнений спасают красная рыба и приправы — куркума и имбирь, передает Пятый канал.

До этого сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев объяснил, что развитию тромбоза способствует целый ряд факторов, среди которых — травмы, различные хронические и острые заболевания, ожоги и холодовые травмы.

В специальном материале «Вечерняя Москва» рассказала о симптомах тромбоза, которые надо знать каждому. В различных случаях заболевание может сопровождаться болью, ощущением холода в конечности, синюшностью и бледностью. Вовремя невылеченный тромбоз может привести к смерти.

Читайте также:
Здоровье Врачи тромбоз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Все мнения
О проекте