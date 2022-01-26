Врач рассказала, какие продукты помогают защититься от тромбоза

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Витамин С является отличной профилактикой тромбоза — смертельного заболевания, которое может возникнуть как осложнение от коронавируса. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

— Для того чтобы профилактировать тромбозы, нам нужно иметь у себя дома источники витамина C: витамин C является хорошим разжижающим средством, — уточнила она.

По словам эксперта, нужный витамин содержат все цитрусовые, шиповник и черная смородина. Также профилактикой тромбоза послужат ананасы — они содержат в себе фермент бромелайн, обладающий противовоспалительным эффектом. Также от коронавирусных осложнений спасают красная рыба и приправы — куркума и имбирь, передает Пятый канал.

До этого сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев объяснил, что развитию тромбоза способствует целый ряд факторов, среди которых — травмы, различные хронические и острые заболевания, ожоги и холодовые травмы.

В специальном материале «Вечерняя Москва» рассказала о симптомах тромбоза, которые надо знать каждому. В различных случаях заболевание может сопровождаться болью, ощущением холода в конечности, синюшностью и бледностью. Вовремя невылеченный тромбоз может привести к смерти.