Диетолог Гинзбург перечислил вредные привычки, которые ведут к набору веса

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Набору веса могут способствовать привычки, которые вырабатываются во время приема пищи. О них рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Многие люди предпочитают во время еды смотреть телевизор или сидеть в телефоне. Но такие вредные привычки заставляют людей есть больше, чем нужно. В этом случае человек отключает сознательные механизмы регуляции потребления пищи.

— Во время еды нужно сохранять сознание, себя сдерживать и одергивать. Тогда потребление пищи будет умеренным, — пояснил диетолог в комментарии Nation News.

По словам диетолога, любая привычка, которая отвлекает от контроля за едой, способствует набору веса. Это может быть чтение, просмотр фильмов или даже увлекательная беседа.

Гинзбург порекомендовал всем смотреть за тем, что на тарелке, тщательно пережевывать, это поможет избежать переедания. Он также добавил, что поспешное питание плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

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