Диетологи перечислили лучшие продукты для уменьшения жира на животе

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Диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от жира на животе.

Растворимая клетчатка — это один из самых простых способов решить проблемы с пищеварением и похудеть. Она поможет вывести токсины, холестерины и лишние отходы, отметили специалисты.

По словам диетологов, в овсянке содержится растворимая клетчатка. Одна чашка вареного овса содержит четыре грамма общей клетчатки и два грамма растворимой клетчатки. Это почти 15 процентов от ежедневной рекомендуемой нормы клетчатки в 25 граммов в день для женщин, сообщили эксперты.

Семена чиа также богаты растворимой клетчаткой. Одна порция (всего две столовые ложки) содержит почти 10 граммов общей клетчатки. Семена чиа поглощают воду в пищеварительном тракте и помогают поддерживать вес в норме. Они также обеспечивают значительную дозу полезных для сердца омега-3.

Три чернослива содержат четыре грамма общей клетчатки, причем более половины из них состоит из растворимой клетчатки.

Все виды фасоли и чечевицы являются суперпродуктами с растворимой клетчаткой, но черная фасоль особенно ценится, отметили диетологи. Порция черной фасоли обеспечивает почти 15 граммов общего количества клетчатки, причем треть ее поступает из растворимой клетчатки.

Ячмень, цельное зерно семейства пшеничных также известны высоким содержанием клетчатки. Одна чашка вареного ячменя содержит шесть граммов общего количества клетчатки в дополнение к содержанию бета-глюканов, снижающих уровень холестерина, сообщается на портале EatThis, NotThat.

Ученые назвали три способа избавиться от «скрытого» жира. Британские ученые выявили, что у людей с лишним весом помимо подкожного жира образуется еще и висцеральный жир, который хранится глубоко под кожей. Для того чтобы избавиться от «скрытого» жира, стоит изменить свой рацион и добавить больше физических нагрузок.