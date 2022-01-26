Более 70 новостроек по реновации строят и проектируют на востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

На востоке столицы по программе реновации жилья строятся и проектируются более 70 новостроек. Об этом в среду, 26 января, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— На территории Восточного административного округа строятся 29 домов, в стадии проектирования находятся 47 объектов. Их общая площадь составляет порядка 1,4 миллиона квадратных метров. С момента запуска программы под заселение передано 20 новостроек, — рассказал он.

По его словам, в округе уже расселены или находятся в процессе расселения более 60 домов. Из них пять демонтировали по технологии умного сноса. В новые дома переехали свыше 2,6 тысячи семей. По плану до 2024 года в ВАО должны быть переселены более 37,4 тысячи жителей.

Всего на востоке столицы новые квартиры получат 209,6 тысячи жильцов 1062 домов. Общая площадь их жилья составляет почти 3,5 миллиона квадратных метров.

До этого Левкин заявил, что жители 40 домов по программе реновации жилищного фонда на севере столицы в настоящий момент уже завершили переселение или находятся на стадии переезда в новостройки. Он отметил, что проект осуществляется в семи районах округа.