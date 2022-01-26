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Более 40 тысяч кредитов по льготной ипотеке выдали в столице за 2021 год

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
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Более 40 тысяч кредитов по льготной ипотеке выдали в столице за 2021 год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Количество ипотечных льготных кредитов составило 41,7 тысячи в столице за 2021 год. Общий объем займов превысил 241 миллиард рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 января.

Он отметил, что льготную программу запустили в РФ весной 2020 года для поддержки строительной отрасли и населения.

— Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на ее долю приходится 25,2 процента от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тысячи кредитов на сумму 511 миллиардов рублей, — заявил заммэра.

При этом 1 июля 2021 года льготную ставку кредита увеличили с 6,5 процента до семи процентов. Размер максимального займа установили на уровне трех миллионов рублей, хотя ранее в столице он был равен 12 миллионам. Эти изменения не повлияли на популярность программы среди горожан.

— Сейчас льготная ипотека остается достаточно привлекательным инструментом для заемщиков, которые могут внести высокий первоначальный взнос. Если в начале 2021 года из собственных средств заемщики оплачивали около 30 процентов стоимости приобретаемого в столице жилья, то во втором полугодии этот показатель приблизился к 45 процентам, — заключил глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

25 января стало известно, что сппециалисты столичного Управления Росреестра зафиксировали 170 939 переходов прав на вторичную недвижимость в 2021 году. Этот показатель на 14,8 процента опередил уровень 2020 года

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