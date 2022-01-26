Единая билетная система от «СберТройки» стала доступна в Иркутске

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Единая билетная система на базе карты «Тройка» заработала в Иркутске. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 января.

В ведомстве отметили, что система стала доступна в автобусах, которые следуют по маршрутам № 54 и 55.

— В рамках пилотного проекта на автобусах установили валидаторы, где пассажиры могут самостоятельно оплатить проезд. Валидаторы расположены на поручнях около входных дверей. Терминалы принимают карту «Тройка», а также банковские карты, — заявили в пресс-службе.

Для реализации проекта местным жителям бесплатно выдадут три тысячи проездных карт с уникальным дизайном.

Также в транспорте установили счетчики числа пассажиров, что позволить изучить пассажиропоток и отрегулировать транспортную систему.

— Внедрение единой билетной системы на базе карты «Тройка» в Иркутске позволит контролировать оплату проезда и создать удобные тарифы. Это важный инструмент для города, он поможет определять загруженность транспорта и запускать новые удобные маршруты и пересадки. Наши прогрессивные коллеги заинтересованы в цифровизации городского транспорта и стремятся повысить качество поездок для пассажиров, — заключил заместитель мэра Москвы и руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

25 января стало известно, что «СберТройка» запустит систему безналичной оплаты проезда в Воронеже.