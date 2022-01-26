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Эксперт дал прогноз развития российской экономики в 2022 году

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт дал прогноз развития российской экономики в 2022 году
Фото: Вечерняя Москва

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский представил неутешительный прогноз развития российской экономики на 2022 год.

По мнению эксперта, показатели инфляции продолжат расти. В ближайшие месяцы они могут дойти до отметки 10,5–11 процентов. В связи с этим Центробанк продолжит повышать ключевую ставку до 10,5–11 процентов в ближайшие 2–2,5 месяца.

Неутешителен и прогноз эксперта относительно доходов россия. По мнению эксперта, в этом году ожидается падение уровня доходов в среднем по стране.

— По росту цен и банкротству малого бизнеса, по экономическому кризису этот год будет очень тяжелым. Я не жду никакого оживления и стабилизации экономики, — отметил он в комментарии НСН.

До этого ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, какие шаги Центробанка уберегут рубль от обвала. Средневзвешенный курс доллара к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи составил 78,64 рубля. Согласно правилу, принятому почти двадцать лет назад, именно это значение и станет официальным валютным курсом, который установит регулятор с сегодняшнего числа.

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