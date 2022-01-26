«С «омикроном» или без»: три главных симптома, при которых необходимо вызывать скорую помощь

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Температура выше 39 градусов, которая держится слишком долго, длительная головная боль и низкая сатурация — такие симптомы являются поводом для вызова скорой помощи. При менее выраженной симптоматике необходимо обращаться в поликлинику. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, коронавирусная инфекция отличается примерно одинаковыми симптомами, которые напоминают простуду.

— Это першение, боль в горле, проявления ринита (насморка), повышение температуры — все как у всех, «с «омикроном» или без». Но всегда нужно помнить о том, что существуют «красные флаги», при наличии которых нужно обращаться к врачу и принимать какие-то действенные меры, — рассказала собеседница «ВМ».

При любых симптомах простуды необходимо избегать контактов с другими людьми, чтобы не подвергать их опасности и избежать развития осложнений, уверена Романенко.

Как отметила специалист, высокая температура — повод немедленно обратиться к специалисту.

— Если температура выше 39 градусов и держится больше пяти дней при гриппе или «омикроне» — это повод вызвать врача. Скорую помощь, любого врача, — рассказала терапевт.

При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно на протяжении трех дней, заметила врач. Однако, если состояние ухудшается, появляются новые симптомы или температура растет, необходимо обращаться за помощью.

Кроме того, нужно следить за насыщением крови кислородом, заметила Романенко.

— Естественно, нужно контролировать сатурацию. Пульсоксиметры есть у всех, поэтому снижение сатурации меньше 95 — также повод обратиться к врачу, — рассказала врач.

Выраженная головная боль, которая в течение трех дней не купируется анальгетиками (в частности, парацетамолом, используемым для снижения температуры), также является поводом вызвать скорую, заметила специалист.

При головных болях особенно важно обращаться к медикам, если состояние ухудшается, подчеркнула эксперт.

— Если появляются какие-то новые симптомы, какая-то необычная локализация этой боли, боль становится более выраженной, появляются симптомы нарушения сознания, зрения — это также поводы обратиться к врачу. Внезапное ухудшение состояния — три дня шло более-менее терпимо, а потом симптомы нарастают — нужно обращаться к врачу, — отметила Романенко.

При боли в горле и насморке необходимо сразу начать лечение: полоскать горло и промывать нос антисептическими растворами. Именно слизистая полости носа и полости рота — входные ворота для любого респираторного вируса, заключила врач.