Стало известно, за сколько «Зенит» приобрел защитника «Урала» Арсена Адамова

Фото: РИА Новости

Футбольные клубы «Зенит» и «Урал» договорились о трансфере защитника Арсена Адамова. 22-летний футболист перейдет в петербургский клуб за три миллиона евро.

Кроме основной суммы, за игрока будут выплачены подписные бонусы. На перспективного защитника также претендовал московский «Локомотив», который предлагал четыре миллиона евро, передает телеканал «Матч ТВ».

Футболист должен пройти углубленный медицинский осмотр в Санкт-Петербурге и после него сможет приступить к тренировкам с новыми одноклубниками. Его контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026 годов.

Как отмечает пресс-служба «Зенита», Адамов по итогам первой половины сезона РПЛ стал лучшим игроком по сумме отборов и перехватов. Он набрал 118, а у его ближайшего преследователя из «Ростова» Данила Глебова — 110. Недавно молодого защитника пригласили в сборную России, но он пока не дебютировал.

22 января иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер» из Леверкузена. Отмечается, что 27-летний нападающий будет выступать за немецкий клуб с сезона-2022/23 до июня 2027 года. Срок контракта Азмуна с «Зенитом» завершается в июне.