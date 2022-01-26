Премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусной инфекцией и ушел в самоизоляцию. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе политика.

— Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Премьер-министр в установленном порядке самоизолировался. Болезнь протекает бессимптомно, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, но для этого необходимы комплексные меры по борьбе с болезнью. Он отметил, что для завершения пандемии вакцинированы должны быть не менее 70 процентов жителей каждой страны.

Ситуация с коронавирусом в последние дни начала ухудшаться в Грузии, Армении и Азербайджане. По данным экспертов, это связано с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Процесс вакцинации в странах Южного Кавказа протекает медленными темпами. По состоянию на 25 января в Армении вакцинировались 27,7 процента от всего населения, передает Sputnik Грузия.