Фармаколог объяснил, в чем опасность самолечения препаратами от «омикрона»

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Фармаколог Николай Беспалов призвал не ориентироваться на списки лекарств, которые якобы оказались эффективны против коронавируса, и не заниматься самолечением в домашних условиях.

По словам эксперта, на сегодняшний день нет подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с коронавирусной инфекцией. В настоящее время ученым доступны только предварительные результаты исследований. Кроме того, многие препараты обладают серьезными побочными эффектами и их стоит применять только под наблюдением медицинских специалистов.

— Коронавирус — это достаточно сложное в отношении лекарств заболевание. Совершенно точно не стоит экспериментировать над собственным здоровьем, рассчитывая на какие-то списки, кем-то опубликованные, это может навредить, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Накануне английские и немецкие ученые перечислили восемь препаратов, показавших эффективность против «омикрон»-штамма коронавируса. Среди них PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, апротинин, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), сообщает RT.

До этого инфекционист Николай Малышев рассказал, как отличить заражение разными штаммами COVID-19.