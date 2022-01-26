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Пассажирскую платформу начали возводить на станции «Рижская» БКЛ метро

Виктория Сикерина

Город
Пассажирскую платформу начали возводить на станции «Рижская» БКЛ метро
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Стартовало строительство пассажирской платформы станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 26 января.

Он отметил, что в настоящий момент на остановочном пункте полностью завершились горнопроходческие работы.

— Монолитные работы выполнены на 85 процентов, начался монтаж конструкций пассажирской платформы, и уже закончена укладка бетона на первом участке, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что на «Рижской» почти на 75 процентов закончен монтаж внутренних стен и перегородок. При этом установка четырех эскалаторов и устройство инженерных систем продолжается.

— Стоит отметить, что «Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 метров, как и другая станция северо-восточного участка — «Марьина Роща», — уточнил он.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов подчеркнул, что специалисты также продолжают облицовывать вестибюль станции. Он будет выполнен в светло-серых оттенках, говорится в сообщении.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что запланировано дополнительное благоустройство территории возле 11 станций Большой кольцевой линии.

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