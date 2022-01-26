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Психолог дала советы, как избежать конфликтов с пожилыми родственниками

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог дала советы, как избежать конфликтов с пожилыми родственниками
Фото: Сайт Сергея Собянина

Директор Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева отметила, что при совместном проживании у молодежи и пожилых родственников часто возникают конфликты и ссоры.

По словам специалиста, у многих пожилых людей начинаются возрастные изменения, возникают различные недомогания, ухудшается память, они становятся более раздражительными.

Если у пожилого человека возникают серьезные проблемы со здоровьем, например, деменция, то стоит задуматься о сиделке. По словам Токаревой, эта мера просто необходима, чтобы сохранить собственное психическое здоровье, передает издание «Невские новости».

Если нет возможности разъехаться, то стоит переключить внимание на профессиональную деятельность, хобби и другие сферы. Также можно взять отпуск и сменить обстановку, уехав на несколько дней. Кроме того, не стоит бояться просить о помощи других родственников.

Если человек чувствует напряжение, злость, испытывает эмоции, которые его «разъедают» изнутри, всегда можно обратиться за помощью к специалистам, добавила она.

До этого психолог Дмитрий Синарев назвал мешающие разбогатеть привычки.

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