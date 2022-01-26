Более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов поставили в регионы РФ
В российские регионы поступило более шестидесяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусорных отходов.
Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в стране продолжается работа по созданию инфраструктуры для организации раздельного сбора отходов. В прошлом году правительство дополнительно выделило миллиард рублей на поставку новых контейнеров. В итоге субъекты закупили более 60 тысяч контейнеров.
По словам Абрамченко, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки отходов. При помощи контейнеров появляется возможность отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора.
Среди лидеров по количеству приобретенных контейнеров Воронежская, Свердловская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тверская, Оренбургская области.
Абрамченко добавила, что РЭО осуществляет контроль за целевым расходованием денег, направленных в регионы, передает «360».
Ранее стало известно, что уровень сортировки мусора в России превысил 43 процента. Об этом сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране.