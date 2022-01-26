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Более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов поставили в регионы РФ

Ирина Игнатенко

Общество
Более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов поставили в регионы РФ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В российские регионы поступило более шестидесяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусорных отходов.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в стране продолжается работа по созданию инфраструктуры для организации раздельного сбора отходов. В прошлом году правительство дополнительно выделило миллиард рублей на поставку новых контейнеров. В итоге субъекты закупили более 60 тысяч контейнеров.

По словам Абрамченко, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки отходов. При помощи контейнеров появляется возможность отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора.

Среди лидеров по количеству приобретенных контейнеров Воронежская, Свердловская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тверская, Оренбургская области.

Абрамченко добавила, что РЭО осуществляет контроль за целевым расходованием денег, направленных в регионы, передает «360».

Ранее стало известно, что уровень сортировки мусора в России превысил 43 процента. Об этом сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране.

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