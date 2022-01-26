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СМИ: Власти Италии предложили отменить встречу Путина с представителями бизнеса

Полина Долганова

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СМИ: Власти Италии предложили отменить встречу Путина с представителями бизнеса
Фото: Администрация президента РФ

Правительство Италии обращалось к представителям итало-российской торговой палаты с просьбой отменить встречу президента России Владимира Путина с руководителями итальянских компаний. Об этом в среду, 26 января, сообщили источники во дворце Киджи.

Уточняется, что теперь во встрече не будут принимать участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой компании Eni и Марко Альвера из Snam.

По данным итальянского министерства иностранных дел, на мероприятии также не будет присутствовать посол Италии в России Джорджо Стараче.

Встреча с Путиным должна была состояться в формате видеоконференции, которая будет вестись из двух отелей в Милане и Риме, передает газета la Repubblica.

Накануне президент России Владимир Путин пообщался по телефону с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Главы государств обсудили и вопросы координации двухсторонних действий на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства. Путин и Диас-Канель подтвердили настрой на тесную работу по укреплению отношений между Россией и Кубой.

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