Андрей Бочкарев оценил готовность участка Северо-Восточной хорды

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Готовность участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем составляет более 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 26 января.

Он отметил, что в настоящий момент транспортное движение открыто на восьми участках хордовой магистрали.

— Работы продолжаются на двух участках: от Ярославского до Дмитровского шоссе и от улицы Лухмановская до границ с Московской областью, — заявил заммэра.

По его словам, сейчас специалисты устанавливают дорожное полотно и коммуникации, а также возводят пешеходные переходы на участке СВХ в районе Лухмановской улицы.

Бочкарев заключил, что хорды соединит трассы М11«Нева» и строящуюся М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», говорится в сообщении.

Хордовое кольцо Москвы

До этого заммэра рассказал, что строители завершили бетонирование опор последней развязки Северо-Восточной хорды в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Трехполосная дорога протянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе и пересекается с Октябрьской железной дорогой, Дмитровским шоссе и Савеловским направлением Московской железной дороги (МЖД).