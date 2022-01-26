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Мурашко: Дети заболевают «омикроном» в 2,5 раза чаще по сравнению с другими штаммами

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко: Дети заболевают «омикроном» в 2,5 раза чаще по сравнению с другими штаммами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дети заболевают штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Об этом в среду, 26 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения, — добавил министр.

Он уточнил, что педиатрия в период распространения инфекции должна адаптироваться к эпидемиологической обстановке.

В настоящее время, по словам Мурашко, в стране продолжают актуализироваться способы лечения детей с хроническими заболеваниями и коронавирусом, пишет РИА Новости.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 70–80 процентов от общего числа российских детей необходимо привить от коронавирусной инфекции. По его словам, детям необходима такая же защита, как и взрослым гражданам. Он уточнил, что вакцинация детей может проводиться только с согласия их родителей.

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