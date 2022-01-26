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Гинцбург заявил о необходимости привить от коронавируса около 80 процентов детей

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург заявил о необходимости привить от коронавируса около 80 процентов детей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Около 70-80 процентов от общего числа российских детей необходимо привить от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 января, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, детям необходима такая же защита, как и взрослым гражданам.

— Дети тоже люди и ничем не отличаются — надо вакцинировать те же 70–80 процентов, что и у взрослых, — цитирует Гинцбурга Интерфакс.

Он уточнил, что вакцинация среди детей может проводиться только с согласия родителей.

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До этого Алесандр Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Глава Центра Гамалеи считает, что прививать детей совершенно необходимо. Минздрав обладает возможностями резко увеличить госзаказ на препарат, отметил он.

7 января Гинцбург сообщил, что если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заболеваемость будет продолжаться до бесконечности.

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