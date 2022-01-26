Песков заявил, что встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса имеет традиционный характер и не имеет отношения к санкциям. Об этом в среду, 26 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Еще раз повторяю: эти встречи носят регулярный характер. И не только с итальянским, но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Собственно, это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что иностранный бизнес, который работает в РФ, имеет свои интересы по расширению, передает РИА Новости.

Накануне газета la Repubblica сообщила, что правительство Италии обращалось к представителям итало-российской торговой палаты с просьбой отменить встречу президента России Владимира Путина с руководителями итальянских компаний. Уточнялось, что теперь во встрече не будут принимать участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой компании Eni и Марко Альвера из Snam. По данным итальянского министерства иностранных дел, на мероприятии также не будет присутствовать посол Италии в России Джорджо Стараче.

Встреча с Путиным должна была состояться в формате видеоконференции, которая будет вестись из двух отелей в Милане и Риме.