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Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства школы в Зеленограде

Виктория Сикерина

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Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства школы в Зеленограде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

Специалисты начали отделку здания строящейся общеобразовательной школы № 1557 в Зеленограде. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 26 января.

Он отметил, что четырехэтажный объект образовательной инфраструктуры появится в районе Савелки административного округа.

— Ввод в эксплуатацию планируется до конца года, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, школу облицуют алюминиевыми панелями с вентилируемым зазором.

На первом этаже здания предусмотрены административные кабинеты, зона коворкинга, кабинет врача, прививочная, процедурная, актовый зал на 180 мест и учебные пространства для изучения технологий.

На втором этаже разместят учебные кабинеты, лаборантские и спортивную зону. Третий этаж предназначен для изучения иностранных языков, физики, программирования, а также для посещения библиотеки с медиатекой. На четвертом этаже специалисты создадут зону для творчества, оснастят кабинет астрономии, шахматный кружок и кабинет психолога.

Территорию школы также благоустроят. Здесь появятся площадки для игр и спорта, а также газоны, кустарники и деревья.

Современная школа на 500 воспитанников появится в районе Ховрино на севере столицы. Соответствующий проект утвердили в Москомархитектуре 25 января.

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