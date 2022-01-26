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Меньшиков отстранил Долина от постановки спектакля в Театре Ермоловой

Георгий Соланович

Общество
Меньшиков отстранил Долина от постановки спектакля в Театре Ермоловой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков отстранил от работы над спектаклем «Двенадцатая ночь» режиссера Олега Долина. Об этом Долин сообщил на своей странице в Facebook.

В открытом письме к худруку театра режиссер выразил негодование, так как Меньшиков отстранил Долина от работы, прислав ему СМС-сообщение. Дирекция театра официально не уведомила режиссера, что сильно раздосадовало творца.

Худрук Театра имени Ермоловой заявил, что спектакль «Двенадцатая ночь» будет выпускаться с другой командой — не той, что набрал Долин. Репетиции будут проходить немногим более недели.

— Репетиции с участием «вашей команды» должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Что это может означать — что вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость, — написал режиссер на своей странице в Facebook.

25 января стало известно о том, что актриса Людмила Поргина вернулась на сцену легендарного «Ленкома», приняв участие в постановке «Юнона и Авось».

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