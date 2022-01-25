Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вдова Караченцова вновь вышла на сцену «Ленкома»

Анастасия Колоскова

Общество
Вдова Караченцова вновь вышла на сцену «Ленкома»
Фото: Youtube / НТВ

Актриса Людмила Поргина вернулась на сцену легендарного «Ленкома», приняв участие в постановке «Юнона и Авось», которая некогда принесла всемирную известность ее покойному супругу Николаю Караченцову.

— Я счастлива, что вышла на сцену 16 лет спустя! Когда я вышла, у меня дрожь пошла по телу. Буквально неделю назад я вышла на «Юноне» со свечкой. Тут уж, думала, умру, а когда вышла — по телу энергия пошла, поток. Это кто раньше играл в театре — мне помогали, — поделилась своими впечатлениями 73-летняя артистка.

Известно, что в самом первом легендарном спектакле Поргина исполнила роль женщины с младенцем, олицетворяющей Богоматерь.

Директор театра Марк Варшавер неоднократно жаловался, что на балансе театра находятся актеры, которые годами не принимают участия ни в одной постановке. Сама Поргина заявляла, что готова выйти на сцену в любой момент, однако ей не предлагают роли. Теперь желание вдовы Караченцова осуществилось. Спектакль, в котором она задействована, проходит минимум два раза в неделю, пишет ФАН.

В прошлом году Марк Варшавер рассказывал, что вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина до сих пор получает заработную плату в театре «Ленком», хотя давно не выходит на сцену. Такая же практика, по его словам, существует в отношении еще нескольких артистов.

Читайте также:
Театр «Ленком» Николай Караченцов Людмила Поргина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте