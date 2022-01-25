Вдова Караченцова вновь вышла на сцену «Ленкома»

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Актриса Людмила Поргина вернулась на сцену легендарного «Ленкома», приняв участие в постановке «Юнона и Авось», которая некогда принесла всемирную известность ее покойному супругу Николаю Караченцову.

— Я счастлива, что вышла на сцену 16 лет спустя! Когда я вышла, у меня дрожь пошла по телу. Буквально неделю назад я вышла на «Юноне» со свечкой. Тут уж, думала, умру, а когда вышла — по телу энергия пошла, поток. Это кто раньше играл в театре — мне помогали, — поделилась своими впечатлениями 73-летняя артистка.

Известно, что в самом первом легендарном спектакле Поргина исполнила роль женщины с младенцем, олицетворяющей Богоматерь.

Директор театра Марк Варшавер неоднократно жаловался, что на балансе театра находятся актеры, которые годами не принимают участия ни в одной постановке. Сама Поргина заявляла, что готова выйти на сцену в любой момент, однако ей не предлагают роли. Теперь желание вдовы Караченцова осуществилось. Спектакль, в котором она задействована, проходит минимум два раза в неделю, пишет ФАН.

В прошлом году Марк Варшавер рассказывал, что вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина до сих пор получает заработную плату в театре «Ленком», хотя давно не выходит на сцену. Такая же практика, по его словам, существует в отношении еще нескольких артистов.