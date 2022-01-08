Фото: instagram.com/varlamov

Насколько удобна Москва по сравнению с другими мегаполисами мира? Какой опыт мы можем перенять?

Москва в отличие от других крупных городов очень однородна, считает урбанист, путешественник, блогер Илья Варламов.

— В Москве нет плохих районов. Условные Бирюлево и Капотня не отличаются от условных Строгина или Тушина ничем! Везде все одинаковое. Где-то, может, зелени побольше, где-то заводов поменьше. Но вот так, чтобы в одном районе были разбитые дороги и все было завалено мусором, а в соседнем — рай с цветочками, — такого в Москве нет, — убежден Илья.

А в Нью Йорке, например, есть район Квинс. В его северной части практически нет асфальта — только разбитые грунтовые дороги, обочины которых завалены мусором.

— Сюда почти не суются копы. Здесь люди до сих пор греются вокруг горящих бочек, как в голливудских боевиках! Я думал, такое только в кино бывает, — делится впечатлениями Илья. — Здесь люди и работают, ремонтируя старые машины, и справляют нужду прямо на улице! Но есть в Нью Йорке и Форест-Хиллс, один из первых в США частных поселков. Здесь построено около 800 зданий разного типа: коттеджей, таунхаусов и многоквартирных домов. Большинство из них — в стиле эпохи Тюдоров. Такой уголок средневековой Европы посреди мегаполиса.

— В Москве тоже есть закрытые коттеджные поселки с уникальной архитектурой, нас этим не удивишь, — рассуждает президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Лично я бы перенял опыт Гонконга, где есть, например, автомобильные и пешеходные развязки на разных уровнях. Поскольку плотность застройки в Москве растет, они очень не помешают.

Архитектор Сергей Бахарев считает, что Москве стоит перенять опыт Милана, Мадрида и Сан-Франциско, где машины — низкого экологического класса либо все авто вообще не пускают в центр города.

— Идею «чистых зон» в Москве и Санкт-Петербурге широко обсуждали, но так и не реализовали, — считает Сергей Бахарев.

Также имеет смысл повторить опыт Лондона по благоустройству газонов.

— Нужно сделать так, чтобы бордюры были всегда выше уровня земли. Тогда после дождя или таяния снега грязь не будет стекать на дороги. Улицы и обувь москвичей станут чище, — убежден эксперт.

ПРИРОДА

В 2011 году в Нью Йорке был принят план развития 520-милльного «водного фасада» города. От воды решили убрать все промышленные предприятия, дороги, парковки и стихийные свалки. Все территории, выходящие на Атлантический океан и Гудзон, начали благоустраивать, чтобы превратить в общественное пространство, где можно гулять.

ИДЕЯ

В Рейкьявике существуют тротуары и скамейки с подогревом. На первом никогда не бывает снега, потому что он, выпав, сразу тает, а на вторых к тому же еще и удобно в любое время года сидеть. В Москве в свое время тротуар с подогревом планировали сделать на старом Арбате. Но позже от идеи отказались. Скамейки с подогревом появились, но их всего несколько на огромный город.