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«Эффективный прием»: как бороться с борщевиком на дачном участке

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как бороться с борщевиком на дачном участке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Борщевик Сосновского — это гигантское инвазивное растение, которое, попадая на земельный участок, активно распространяется и вытесняет другие культуры. Он представляет серьезную угрозу для биологического разнообразия и здоровья человека. Что делать, если опасный сорняк вырос вблизи вашего жилища или на дачном участке, «Вечерней Москве» рассказала профессор ботаники Татьяна Терехова.

По ее словам, растение начинает давать свои ростки уже ранней весной. Благодаря быстрому распространению и объемным листьям трава поглощает до 80 процентов солнечного света, оставляя остальные культуры в тени и без фотосинтеза, что приводит к вымиранию этих видов.

— Конечно, в Москве распространение борщевика находится под контролем. Методов борьбы с ним выделяется несколько. Это механический, химический и комбинированный. Но наиболее эффективный прием — последний, так как в нем сочетаются сразу несколько способов нейтрализации травы, — рассказала Терехова.

Начинать борьбу с растением, отметила эксперт, нужно ранней весной, когда появляются первые всходы.

— На активно растущий лист нужно сразу наносить химические препараты — гербициды, которые как раз и уничтожают агрессивный сорняк. Второй способ — скосить траву, подождать пока она отрастет и применить это химическое вещество, — пояснила профессор.

Специалист предупредила, что все эти процессы нужно проводить исключительно в защитном костюме или одежде из плотной ткани. Ноги должны быть в закрытой обуви, руки — в перчатках, а для защиты глаз следует использовать очки.

Если площадь распространения растения небольшая, то рекомендуется его выкапывать, подчеркнула Терехова. При этом нужно помнить, что корни взрослого борщевика могут иногда уходить в землю на два метра, а молодого растения — на 10 сантиметров.

Профессор также добавила, что если браться за все эти процессы систематически и вовремя, то растение легко удастся вывести с участка. Правда, соседи, живущие в непосредственной близости, тоже должны начать активно уничтожать сорняк, ведь его легкие семена могут разноситься ветром на расстояние до 50–70 метров. В таком случае сохраняется риск возвращения злосчастного растения на вашу территорию, заключила Терехова.

Дача борщевик Растения
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