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«Коси, трави и бойся»: чем так опасен борщевик

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем опасен борщевик
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Зуд, сильнейшие ожоги и покраснения получают все без исключения, кто прикасаются к борщевику. Это растение, достигающее трех метров в высоту, способно вызвать самые тяжелые термические поражения. Чем опасна эта трава и как выглядят пораженные участки кожи после контакта с ней — в материале «Вечерней Москвы».

Из корма — в опасную траву

По словам профессора ботаники Татьяны Тереховой, пожалуй, единственным способом уберечься от опасного сорняка является следующее правило: коси, трави и бойся.

Известный борщевик Сосновского, который также называют «Борщом», представляет серьезную угрозу для человека. А ведь в прошлом веке его специально культивировали в России для того, чтобы кормить скотину. Когда выяснилось, что вкус и качество молока испортились — появилась горечь, сорняк убрали из рациона копытных. Но борщевик уже не покинул территорию страны.

— Даже легкое прикосновение к этому, на первый взгляд, безобидному и красивому растению, способно вызвать покраснения на всем участке кожи, сильнейший зуд и даже ожоги второй, а нередко, и третьей степени. Кроме того, не исключена и аллергия, — рассказала Терехова.

Ожоги и другие последствия

По словам профессора ботаники, такая реакция связана с наличием в стебле и листьях растения эфирных масел и фуранокумарины.

Эксперт отметила, что при случайном прикосновении к сорняку на кожу попадает сок растения. Соприкасаясь с солнечным светом, происходит химическая реакция, и безобидное вещество превращается в ядовитый концентрат, образовывающий на теле ожоги.

Опасен не только сок растения, но и запах. Он является аллергеном сам по себе, очень часто вызывает приступы асфиксии при особой чувствительности организма и одышку.

Следствием контакта с растением являются такие симптомы: на поверхности кожи возникают небольшой отек и припухлость. Появляется россыпь пузырьков, заполненных жидкостью, образовываются волдыри. Также возникает жжение пораженных участков.

Параллельно с кожными проблемами могут появиться и иные симптомы после контакта с сорняком. Это озноб, слабость, головокружение, тошнота, повышенная температура и одышка.

Эксперт предупредила: если не оказать профессиональную и своевременную помощь, тогда в будущем на эпидермисе сохранятся пятна темного и белого оттенков, рубцы и шрамы.

Если сок от растения попадет в глаза, то можно лишиться зрения.

Собеседница «ВМ» подчеркнула: чем дольше сок борщевика остается на коже, тем больший процент эпидермиса он будет поражать, увеличивая масштабы ожога.

Первая помощь

Первой помощью после контакта и до отправления в кабинет врача эксперт назвала промывание ожоговых участков чистой водой с мылом без надавливающих движений.

— Место поражения можно еще обработать мирамистином или хлоргексидином. Но ни в коем случае не нужно обрабатывать рану спиртосодержащим средством, так как можно усугубить ситуацию, — пояснила специалист.

В обязательном порядке нужно обратиться к врачу и стараться, чтобы на ожоговые участки не попадали прямые солнечные лучи, заключила Терехова.

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