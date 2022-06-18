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Без сорняков и сухой земли: агрономы дали советы, как обустроить огород с нуля

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

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Общество
Без сорняков и сухой земли: агрономы дали советы, как обустроить огород с нуля
Фото: Unsplash

Далеко не каждый владелец земельного участка знает, как создать цветущий огород, который будет годами кормить его и поднимать настроение своим урожаем. Однако, как говорится, учиться никогда не поздно. «Вечерняя Москва» узнала у профессиональных агрономов, с чего нужно начинать обустройство своего участка, чтобы на нем взошли не только сорняки, но и пригодные для пищи фрукты и овощи.

По словам главного агронома РФ Октябрины Ганичкиной, если ваш участок зарос сорняками, а земля тверда как бетон, то для начала нужно разобраться с этой проблемой. А уж потом размышлять над тем, что посадить и как:

— Посвятите первый огородный сезон избавлению от сорняков, улучшению почвы, а потом спокойно огородничайте на чистых и мягких участках, наводя порядок. Многие новички допускают одну и ту же ошибку: сеют семена и саженцы в непригодную для этих целей сухую землю. А потом приходится бесконечно полоть, рыхлить участок, борясь за урожай.

Таким образом, первое, что нужно сделать на участке, — это навести порядок и освободить его от сорняков. Затем следует определиться, какими овощными культурами и фруктовыми деревьями вы собираетесь облагораживать огород. Но если на вашей земле уже имеются плодоносящие культуры, то их обязательно следует проинвентаризировать.

Эксперт отметила, что каждое растение требует своего индивидуального участка и не любит соприкасаться с другими «собратьями». Поэтому нужно понять, какая зона на грядке будет принадлежать косточковым культурам, томатам, а какая — ягодам:

— Выделите участки, где посадите деревья. Отдельно подберите место, где у вас будут расти помидоры, огурцы и иные овощи. Между деревьями должно быть не менее трех метров пространства. Томатам и огурцам нужна площадь питания, и место для них лучше тоже подобрать заранее.

Если планируете закладку молодого сада, располагайте его дальше по отношению к строениям на участке, а огород — ближе. В самый разгар лета будет не очень удобно бегать под палящим солнцем на другой край участка за помидорами, а еще такой подход избавит от необходимости думать: что же можно посадить в тени разросшихся деревьев.

В свою очередь садовод Татьяна Жашкова предупредила, что под каждую культуру стоит планировать свою отдельную грядку. Например, две зоны можно выделить для томатов, а по одной площадке — для перцев, баклажанов и огурцов.

— Пряности можно подсаживать к основным культурам. Скажем, томаты и перцы очень обрадуются соседству с базиликом. Запомните, должно идти чередование культур, что не позволит вредителям активно распространяться и хозяйничать на вашем огороде.

Эксперт напомнила, что такие культуры как клубника, помидоры, салаты и зелень дают урожай на протяжении нескольких лет. И территории, которые заняты этими растениями, не стоит снабжать другими культурами.

Рекомендует Жашкова украсить свой участок еще и цветами, чтобы не только наслаждаться их красотой, но еще и привлекать полезных насекомых, которые придают участку дополнительный пульс.

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