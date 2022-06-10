Сезон обработки: Октябрина Ганичкина рассказала, что нужно успеть сделать на даче до конца июня

/ Фото: «Вечерняя Москва», Наталья Феоктистова

До конца июня каждый огородник и дачник должен в обязательном порядке провести самую эффективную обработку садовых культур. Так как именно в текущем месяце идет массовое отрождение личинок яблонной плодожорки и иных насекомых, которые являются угрозой не только для яблок, груш, слив и абрикосов, грецкого ореха, но и иных растений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный агроном РФ Октябрина Ганичкина.

По ее словам, чтобы обезопасить свой огород от паразитов, необходимо запастись корагеном. Это инсектицид нового поколения с высокой эффективностью против листоверток и плодожорки:

— Нужно взять 1 миллилитр корагена и 10 литров воды — смешать их и начать обработку. Чтобы защитить ваши растения еще и от парши плодовой, гнили, монилиального ожога и коккомикоза, в этот раствор следует добавить два миллилитра скора.

Скор, по словам эксперта, это системный фунгицид, который защищает плодовые культуры от комплекса болезней.

Нужно уделить особое внимание и иммунитету растений, так как в период неустойчивой погоды, которая наблюдается сейчас, плодовые деревья особенно нуждаются в витаминных комплексах и полезных препаратах:

— В имеющийся раствор, который состоит из 10 литров воды, 1 миллилитра корагена, 2 миллилитров скора следует добавить биостимулятор для роста растений — 10 миллилитров.

По словам Ганичкиной, нужно запомнить дату, когда вы проводили обработку, и ровно через две недели повторить этот процесс.

Также нужно провести обработку против тли, листоверток и отрождающихся долгоносиков. Для этого достаточно пройтись по своим растениям инсектицидом — веществом, который используется для уничтожения вредоносных насекомых.

Для приготовления смеси понадобится два грамма вещества и 10 литров воды. Смешать этот раствор можно с помощью пульверизатора обработать растения.

Ганичкина добавила, что все косточковые культуры, которые уже отцвели нужно проверить на наличие засохших веток. Если такие обнаружены, их в обязательном порядке нужно убрать. Это признак того, что этот участок дерева был поражен монилиальным ожогом.