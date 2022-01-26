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Более 13 тысяч семей получили содействие в переселении по реновации в Москве

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 13 тысяч семей получили содействие в переселении по реновации в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице более 13 тысяч семей получили помощь при переселении по программе реновации жилья. Об этом в среду, 26 января, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Всем участникам программы реновации город оказывает помощь при переезде. Эта услуга доступна в Центрах информирования и онлайн-суперсервисе. Сейчас 77 процентов переселившихся семей воспользовались данной опцией, — рассказал он.

Для людей бесплатно доступны грузчики и транспорт. Так, в Северном административном округе помощью воспользовались 2 474 семьи, на западе города — 2 339, а в ВАО — 1 889.

До этого Левкин сообщил, что на востоке столицы по программе реновации жилья строятся и проектируются более 70 новостроек. По его словам, в округе уже расселены или находятся в процессе расселения более 60 домов. Из них пять демонтировали по технологии умного сноса. В новые дома переехали свыше 2,6 тысячи семей. По плану до 2024 года в ВАО должны быть переселены более 37,4 тысячи жителей.

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