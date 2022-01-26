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«Скрывал мою сестру»: Борис Корчевников рассказал о секретах отца

Георгий Соланович

Общество
«Скрывал мою сестру»: Борис Корчевников рассказал о секретах отца
Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о своем отце, сотруднике Театра имени Маяковского Вячеславе Орлове. Подробностями он поделился в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Первое, о чем рассказал телеведущий, — о секретах отца. Орлов долгое время скрывал от Корчевникова его сестру.

— Мой папа много что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру. Его дочку от другого брака. Папа мой пил, много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни, — откровенничал ведущий.

Страсть отца к алкоголю российский актер связывает с тяжелой жизнью предка.

— История про этих мужчин. Вообще, это тяжело в себе носить. Начинаешь и выпивать. Заливаешь и заливаешь, — пояснил телеведущий в эфире «Судьбы человека».

Напомним, Вячеслав Орлов скончался в 2015 году.

Борису Корчевникову несколько лет назад удалили доброкачественную опухоль мозга. 21 августа 2021 года в разговоре с вокалистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, который также боролся с онкологией, журналист рассказал о своих чувствах, когда узнал о страшном диагнозе.

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