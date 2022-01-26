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Коммунальные и коммерческие объекты возведут в поселении Сосенском

Виктория Сикерина

Город
Коммунальные и коммерческие объекты возведут в поселении Сосенском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово Карта всех событий

Объекты коммунальной и коммерческой инфраструктуры появятся в деревне Столбово поселения Сосенского Новой Москвы. Соответствующий проект одобрили в среду, 26 января, в Москомстройинвесте.

В ведомстве отметили, что строительство предусмотрено на участке, площадь которого составляет почти три гектара.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в рамках работ специалисты возведут рынки, магазины, точки ветеринарного, коммунального и бытового обслуживания, автозаправки, автосервис, автомойки и склады общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Помимо этого, планируется обустроить котельную, локальные очистные сооружения и канализационно-насосные станции.

— Данные изменения позволят обеспечить жилую застройку вблизи указанной территории коммунальной и коммерческой инфраструктурой, — цитирует ее слова официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что детский сад на 200 воспитанников в жилом комплексе «Южное Бунино» в ТиНАО столицы планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Объект возведут в районе деревни Столбово поселения Сосенского. Общая его площадь составит свыше 2,6 тысячи квадратных метров.

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