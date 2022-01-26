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Геронтолог Конев назвал группы риска при «омикроне»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Геронтолог Конев назвал группы риска при «омикроне»
Фото: unsplash

Геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого представляет наибольшую опасность штамм коронавируса «омикрон».

По словам эксперта, опасность этой разновидности коронавирусной инфекции состоит в том, что она поражает более высокие дыхательные пути, бронхи. Особенно это опасно для детей от двух до пяти лет. После перенесенного заболевания могут возникнуть различные проблемы со здоровьем.

Еще одна категория граждан, для которых особенно опасен «омикрон», — пожилые люди. Течение коронавирусной инфекции у них сопровождается различными хроническими заболеваниями.

— «Омикрон» для всех опасен! Но наиболее опасен для самых маленьких и пожилых, — заявил Конев в комментарии ОСН.

Ранее стало известно, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Об этом в среду, 26 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что в настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения.

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