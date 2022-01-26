Психолог рассказала о причинах возникновения послеродовой депрессии

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Роды — это очень серьезный физиологический процесс, который отражается и на психологическом состоянии женщины. Факторов, способных вывести из равновесия молодую мать множество, о чем рассказала клинический психолог Ирина Матвеева.

— В период беременности в организме женщины вырабатывается огромное количество гормонов, которые способствуют вынашиванию ребенка, а после рождения малыша численность их резко сокращается, и такие качели не могут не оставить следа, — объяснила психолог.

Эксперт говорит о том, что беременность и роды — непривычное для тела состояние, его можно приравнять к тяжелому и изнуряющему труду.

Также не последнюю роль играет внезапная смена уклада жизни. Рождение ребенка несет за собой новые бытовые проблемы и беспокойства. На этом фоне возникает банальная физическая усталость из-за резкой смены режима. Еще одним негативным фактором может стать непонимание и отсутствие поддержки со стороны супруга или близких людей.

По словам психолога, послеродовая депрессия может длиться от одного до шести месяцев после появления ребенка.

— Недооценивать состояние депрессии нельзя, при ее возникновении необходимо вовремя обращаться к специалисту, — предупреждает Ирина Матвеева.

Риск возникновения послеродовой депрессии повышается при тяжелой беременности, беременности в подростковом и раннем юношеском возрасте, при диагностированной депрессии до зачатия, при алкоголизме, в семьях с низким социальным статусом, пишет «Пятый канал».

Также психолог призывает относиться к беременности и родам ответственно, готовиться к материнству: читать литературу, пройти курс при роддоме, поработать с психологом.

До этого акушер-гинеколог Эльвира Семенова рассказала о причинах возникновения послеродовой депрессии. По ее словам, послеродовая депрессия возникает вследствие гормональных перестроек, сопровождающихся изменением привычного образа жизни и появлением новорожденного.