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Лавров: Россия стремится сократить зависимость от доллара

Полина Долганова

Политика
Лавров: Россия стремится сократить зависимость от доллара
Фото: МИД РФ

Москва резко сокращает свои резервы в долларовой валюте. Об этом в среду, 26 января, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Американцы нам в этом активно помогают потому, что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчётов, не только для РФ, любой другой страны мира, — заметил министр, чьи слова приводит РИА Новости.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.

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