Путин сообщил, что отношения России и Италии остались на высоком уровне

Фото: Администрация президента РФ

России и Италии удалось сохранить тесное сотрудничество, несмотря на тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 26 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля стала больше на 53,8 процента. Она выросла до 27,5 миллиарда долларов, а после окончания подсчетов за год сможет превысить планку в 30 миллиардов, считает президент.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса имеет традиционный характер и не имеет отношения к санкциям. Он добавил, что иностранный бизнес, который работает в РФ, имеет свои интересы по расширению.