«Мы соревнуемся»: Путин рассказал о противостоянии Москвы и Рима за право проводить ЭКСПО

Фото: Администрация президента РФ

Москве предстоит посоревноваться с Римом за право проводить всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2030. Об этом в среду, 26 января, заявил президент России Владимир Путин.

— Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки, наша страна никогда этого не делала, хотя принимала участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения, — отметил президент во время встречи с итальянскими бизнесменами.

Путин также напомнил, что Россия была представлена на первую выставку, которая проходила в Великобритании в 1851-м году, передает РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что столичная инфраструктура полностью готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Глава города подчеркнул, что будущий павильон мероприятия возведут недалеко от московского аэропорта Внуково.