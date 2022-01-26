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«Мы соревнуемся»: Путин рассказал о противостоянии Москвы и Рима за право проводить ЭКСПО

Полина Долганова

Общество
«Мы соревнуемся»: Путин рассказал о противостоянии Москвы и Рима за право проводить ЭКСПО
Фото: Администрация президента РФ

Москве предстоит посоревноваться с Римом за право проводить всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2030. Об этом в среду, 26 января, заявил президент России Владимир Путин.

— Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки, наша страна никогда этого не делала, хотя принимала участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения, — отметил президент во время встречи с итальянскими бизнесменами.

Путин также напомнил, что Россия была представлена на первую выставку, которая проходила в Великобритании в 1851-м году, передает РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что столичная инфраструктура полностью готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Глава города подчеркнул, что будущий павильон мероприятия возведут недалеко от московского аэропорта Внуково.

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